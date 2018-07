Santa Semana Legal – férias no colégio

Pelo 3° ano consecutivo tivemos no início de julho a “Santa Semana Legal”, idealizada pela equipe de auxiliares e instrutores de cursos extracurriculares do Santa Maria e programada para alunos do Pré ao 6° ano do Fundamental. Participaram 113 crianças e jovens, que permaneceram no Colégio das 9h às 17h.

Eles foram divididos em três grupos com atividades que eram diferenciadas em alguns horários e, em outros, desenvolvidas com todos juntos com o intuito de favorecer a cooperatividade. Fizeram parte de oficinas de música, criação com materiais recicláveis (oferecida pela Little Maker) e culinária, além de jogos corporais, gincanas e “caças”, entre tantas atividades.

As crianças de Pré e 1° ano também assistiram a um teatro de fantoches e todos os grupos participaram do jogo “torta na cara” com perguntas tiradas dos conteúdos trabalhados nas diferentes séries. No salão de beleza, puderam dar um “tapa no visual” através das mãos habilidosas das auxiliares, que se empenharam em agradar a todos os gostos.

Num dos dias fizemos um passeio com as crianças ao Rancho Ranieri com direito a “Tobolama” e “Tirolesa” entre outras atividades e brincadeiras. Este dia é o mais esperado pelas crianças que ficam na expectativa sabendo apenas parte do que vivenciarão.

Nosso desafio durante os cinco dias – inteiros e intensos – foi entreter as crianças favorecendo momentos de lazer num espaço que tanto gostam, a escola, porém explorando-o o tempo todo, sem ter que parar a brincadeira ou diversão para voltar à sala de aula, rotina comum durante o período letivo.

A cada dia fazíamos um fechamento com as crianças e pedíamos que verbalizassem uma palavra que representasse o que haviam vivenciado.

Nossa semana foi encerrada e as crianças e jovens levaram em seus corações estas palavras: APRENDIZAGEM – DESAFIO – AVENTURA – INCRÍVEL -AGRADECIMENTO.

Já estamos pensando no que faremos no próximo ano com muitas ideias das crianças, que com certeza, guardarão muitos momentos vividos, que foram inesquecíveis!