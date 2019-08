Santa Maria, um laboratório vivo

Autoria: Gabriela Siqueira

Ter um espaço que oportunize aprendizagens é um privilégio! Um lugar em que a vida se faça presente por meio da fauna e da flora, um espaço de exploração e constante investigação, um verdadeiro laboratório vivo… É assim que os alunos do 4º ano enxergam o Colégio Santa Maria.

Através da compreensão, interpretação e formulação de ideias em uma variedade de situações, inclusive, as do cotidiano, as habilidades relacionadas ao letramento científico são colocadas em prática, sendo exploradas em diferentes ambientes da escola, em uma verdadeira exploração da Ciência! As aulas são elaboradas para instigar a observação, o questionamento e a problematização, tendo como base o levantamento de hipóteses e a elaboração de pensamentos.

Desta forma, nossos estudantes têm acesso à diversidade de conhecimentos científicos produzidos ao longo da história – por meio, por exemplo, da leitura, compreensão e interpretação de artigos e textos científicos – e também aos principais processos, práticas e procedimentos da investigação científica.

Neste contexto, os alunos do 4º ano construíram hipóteses sobre uma importante questão: há presença de vida no córrego Zavuvus, o rio canalizado que corta o nosso Colégio? Para tal estudo, coletamos uma amostra da água para, em seguida, observá-la no laboratório, permitindo que fossem explorados os conceitos relacionados aos microrganismos, foco de aprendizagem do 3º bimestre.

As turmas observaram e comprovaram a presença dos microrganismos na amostra de água coletada e a compararam à amostra de água potável a fim de estabelecer as semelhanças e diferenças entre elas.

Ao perceberem a ausência destes seres vivos na água potável, fizeram relação com a importância de manter hábitos de higiene no dia a dia, bem como de prevenir a proliferação de doenças com atitudes básicas, como lavar as mãos antes de se alimentar ou após utilizar o banheiro, lavar latas antes de beber ou utilizar na cozinha, e assim por diante.

Assim, o letramento científico que temos praticado na série parte do pressuposto de que o aprendizado de Ciências não ocorre apenas como curiosidade, de modo incidental, é necessário que possamos desenvolver em nossos alunos a capacidade de fazer uso social daquilo que se aprende, ou seja, de gerar um movimento de intervenção que modifique o meio em que vivem e saibam ter uma consciência crítica sobre o conhecimento apreendido, lançando propostas que colaborem para a construção de uma sociedade mais saudável e sustentável.