Sacola de jogos e desafios motores na aula de Educação Física

Autoria: Claudio Natacci

A criação da “sacola de jogos e desafios motores” surgiu com a intenção de desenvolver aprendizagens motoras e cognitivas às turmas do 3º ano do Fundamental I do Santa Maria e resgatar as variações culturais das atividades utilizando brincadeiras antigas e explicitando suas relações com as formas atuais de brincar.

Com a prática, a turma poderá refletir e explorar as diferenças e as principais características de brincadeiras, tanto da época dos seus avós como daquelas dos dias de hoje. Terão também oportunidade de vivenciar novas formas de brincar e conhecer detalhes da produção de seus próprios brinquedos, resgatando, inclusive, brinquedos de tradição popular.

A sacola é composta por quatro atividades: “Pega-varetas”, “Pular corda”, “Bolinha de gude” e “Cinco Marias”, além de um caderno para efetuar os registros das experiências vividas em casa pelo aluno com seus familiares.

Os jogos e brincadeiras foram vivenciados pelos alunos durante as aulas de Educação Física em pequenos grupos para que pudessem explorar regras e a manipulação dos brinquedos para depois ensinar aos familiares em casa também.

Cada aluno leva a sacola para casa e fica uma semana para poder desfrutar das atividades e efetuar os registros com fotos e descrever as variações das atividades ensinadas pelos familiares ou amigos.

A ideia final é montarmos um quadro com as diferentes variações sugeridas e aumentarmos o nosso repertório de jogos e brincadeiras nas aulas de Educação Física e nos espaços de lazer no cotidiano dos alunos.