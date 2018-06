Rotina: a organização do tempo e a multiplicidade de experiências

Autoria: Fatima Regina Fernandes Trigo Perazzoli

A estruturação e a compreensão da rotina escolar são importantes para as crianças e se concretizam por meio da familiarização com o ambiente e as possibilidades que ele oferece.

Por ser estruturante, a rotina cumpre a função de organizar para as crianças o tempo em que permanecem no Colégio e o espaço que utilizam. Assim, conhecendo e apropriando-se da sequência de atividades, as crianças tornam-se mais seguras e independentes, o que possibilita novas aprendizagens nos diferentes campos de experiências.

No Colégio Santa Maria, pensar na rotina de trabalho de um grupo é muito mais do que elaborar uma sequência de atividades. É também pensar em espaços, materiais, intencionalidades e, é claro, no protagonismo das crianças, visando seu desenvolvimento e aprendizagem.

Interações e brincadeiras permeiam nosso cotidiano na Educação Infantil. Espaços e rotina escolar proporcionam multiplicidade de experiências e contato com diferentes linguagens, levando em consideração os direitos de aprendizagem previstos na Base Nacional Comum Curricular: conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se.

Considerando a criança como ser que observa, questiona, levanta hipóteses, conclui, constrói e se apropria de conhecimentos por meio da ação e nas interações com o mundo físico e social, no Jardim I, pensamos a rotina como um elemento importante no planejamento de ações e experiências que irão favorecer a organização de atividades diárias, possibilitando a escolha e participação ativa das crianças, o conhecimento de si e do outro, o desenvolvimento da autonomia e a divisão de responsabilidades.

Entre as atividades planejadas estão roda de conversa, leitura de histórias, parque, lanche, jogo simbólico, brincadeiras cantadas, culinárias, exploração de materiais variados, pesquisas referentes aos projetos da série, registros de aprendizagens nas diferentes áreas do conhecimento, exploração e observação dos espaços externos do Colégio (bosque e jardins) e vivências envolvendo o corpo e o movimento.