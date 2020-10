Reunião de pais on-line: parceria real!

Autoria – Veronice Leal

É preciso pontuar, aproximar professores e famílias, trazê-las para a nova realidade que seus filhos estão vivendo e validar a aprendizagem no ensino a distância. Embora mentes e corações torçam para a volta do ensino presencial, neste formato virtual também é possível aprender!

A equipe docente do 5º ano do Colégio Santa Maria tinha este desafio: apresentar as conquistas dos alunos, a trajetória percorrida e as habilidades e competências desenvolvidas neste módulo de ensino nas diferentes áreas do conhecimento.

A presença das famílias nas lives – ou reuniões – realizadas foi praticamente de 100%! Além do mais, muitos dos filhos, já acostumados a adentrar o mundo virtual, foram os responsáveis por conectar seus pais na plataforma e fazer todos os procedimentos necessários para que eles pudessem participar com áudio e câmera ligados.

A expectativa dos professores e orientadora foi superada! Famílias tiveram também vez e voz nesta reunião, contaram o quanto estão mais próximas do mundo escolar, da rotina de seus filhos e, principalmente, o quanto acreditam e valorizam a educação. Demonstraram gratidão por saberem que os alunos diariamente têm atividades variadas, e isto, na realidade atual, é um privilégio!

Ainda juntos, mesmo que distantes, a equipe pedagógica do 5º ano e as famílias assistiram ao vídeo “A Cloudy Lesson” para ilustrar que o olhar diante das dificuldades pode ser revisto. Em outras palavras, há outras maneiras de superar os obstáculos e imprevistos que aparecem em nossa caminhada. Depende de nós!

Os pais puderam demonstrar através da questão: “O que mudou para melhor em você a partir desta pandemia?” ao formarem a “nuvem virtual de palavras”. O que se destacou foi que o contato familiar, a união e a compreensão são valores que se solidificaram.

Os alunos, durante as aulas on-line assistiram ao mesmo curta-metragem, as respostas que eles deram sobre este novo momento foram surpreendentes: “Sou mais independente!”, “Aprendi muito com a tecnologia e sobre ela”, “ Minha concentração e organização estão melhores”… Ou seja, o mundo digital foi experimentado sob um novo olhar, que os deixou, no primeiro momento, assustados, mas agora adaptados e engajados, mais confiantes.

É incontestável que o ensino avançou alguns anos nesta pandemia ao ter de se reinventar, transformar o que parecia o caos em novas possibilidades de aprendizagem.

Nós, da equipe do 5º ano Colégio Santa Maria, propusemo-nos a criar um novo momento contando com a parceria das famílias e, sobretudo, com a confiança e capacidade de se adaptar às diferentes realidades dos alunos.