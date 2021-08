Retorno às aulas com cautela e muitas atividades fora da sala

O Santa Maria retornou às aulas neste segundo semestre seguindo, como sempre, as recomendações oficiais em relação à pandemia. E para aumentar ainda mais a tranquilidade da comunidade escolar, os professores, especialmente das turmas de alunos mais novos, têm trabalhado suas aulas fora da sala, criando adaptações que permitam o ensino do conteúdo. Mesmo nos dias chuvosos, essa é a opção, no pátio coberto e bem ventilado com área verde por todos os lados.

Nossa instituição tem o privilégio de contar com uma área verde de cerca de 150 mil m² que favorece atividades ao ar livre. O prédio da Educação Infantil e das turmas iniciais do Ensino Fundamental I tem um bosque com trilhas, árvores nativas, aves de muitas espécies, enfim, um universo natural rico para a aprendizagem e a saúde dos pequenos.

E quando vão para a sala, a ventilação também é constante. Todas as classes, desde a Educação Infantil até o Ensino Médio, possuem janelas bem grandes, que estão sendo mantidas abertas durante todo o tempo.

Desde que as restrições foram necessárias por conta da pandemia, o Santa Maria cumpriu as regras sanitárias e também realizou pequenas reformas, como alargamento dos corredores para favorecer o distanciamento e instalação de barreira acrílica nas carteiras.