Retas paralelas e concorrentes, qual a diferença? Quais delas se cruzam?

Autoria: Carla Afonso, Fabiana Andrade e Adriana Pistori

Estas dúvidas estão sempre presentes nas aulas de geometria quando falamos de posições entre as retas. As turmas do 8º ano do Santa Maria perceberam esta diferença por meio das técnicas observadas nas obras de Julio Le Parc, na visita à sua exposição e nas produções plásticas realizadas nas aulas de Arte.

Durante a análise de seus estudos e da disposição das formas, os alunos perceberam a presença de retas paralelas e perpendiculares, e compreenderam que quando estavam paralelas, não havia um ponto de intersecção entre elas.

Os alunos também observaram a frequência em que o artista usa estes conceitos para mostrar o movimento entre as formas. Assim, foi proposta uma atividade para que eles criassem uma obra usando as mesmas técnicas. Os trabalhos ficaram ótimos, fruto de dedicação e estudo, possibilitando a ampliação e aplicação dos conceitos geométricos em produções plásticas.