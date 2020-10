Quem conta um conto….

Autoria: Graciela Dagnolo

… tem perto de si um monte de gente interessada em boas histórias!

Quando o contador é uma pessoa que carrega grande imaginação e, no coração, a generosidade em compartilhar o que aprendeu ao longo dos anos, torna-se uma mistura ainda mais interessante!

Olhares brilhantes e curiosos, ouvidos atentos e todos dispostos em frente às telas de computadores, tablets e celulares para acompanhar uma live diferente com a visita ilustre de Jonas Ribeiro, o autor do livro que os alunos do 2º ano do Colégio Santa Maria leram ao longo do bimestre. “A orquestra dos músicos de Bremen” foi inspirado no clássico “Os músicos de Bremen”, e o querido autor relatou que, ao escrevê-lo, juntou duas paixões: boas histórias e música!

Além de conhecer o conto, as crianças descobriram onde fica a cidade de Bremen, as características de cada um dos personagens principais, conversaram sobre as relações que os animais tinham com seus donos, o que é uma orquestra e quais instrumentos a compõem. Nas aulas de Música, conheceram as diferenças entre os instrumentos e as canções compostas por Chico Buarque para a conhecida peça “Saltimbancos”.

Jonas Ribeiro recebeu alunos, alunas e professoras em um cantinho da sua casa. “Pelo tamanho da estante de livros, parecia uma biblioteca”, disse um aluno.

Em tempos em que estaríamos no Colégio, não conheceríamos esse espaço tão especial. Nem as famílias participariam deste momento. Coisas que a pandemia nos traz… Todos juntos e interessados em boas histórias! E quem não quer conhecer a pessoa que transformou em palavras uma história cheia de criatividade?

Às vésperas de completar mais um aniversário, Jonas Ribeiro nos mostrou vitalidade e a fonte de tanta fantasia: ao conversar com as pessoas, sejam elas grandes ou pequenas, sempre fica imaginando outros nomes ou o que essas pessoas poderiam fazer em momentos diferentes. Rimos muito com a possibilidade de ele imaginar outros nomes para a gente!

O autor nos contou a história do Carrinho Amarelo, que era um brinquedo que funcionava muito bem, mas que de repente parou! Menino, seu dono, tentou de tudo: comprou equipamentos novos e sofisticados. Parece que não havia mais nada que ele pudesse fazer para que seu brinquedo voltasse a ser como antes. Depois de muitas perguntas e investigações, o Menino descobriu que o carrinho estava precisando de uma coisa que não tem custo, é de graça: o carinho!

Embora a história fosse contada de um jeitinho bem engraçado, as crianças aprenderam que existem relações e atitudes que são muito valiosas! Carinho, amizade, respeito e persistência não se compram e todo mundo precisa ter.

“O que mais ficou marcado foi o tempo que demorou para o primeiro livro ser publicado. Eu também quero ser escritora e isso me fez pensar que não posso desistir por mais que demore”, disse Alice. “Ela ficou encantada, quer que eu compre todos os livros dele. Foi um encontro muito proveitoso e acompanhei com a minha filha”, expôs a mãe de Alice.

Realmente foi um encontro muito proveitoso! Cheio de energia e aprendizado que ficou no nosso coração.

Após a conversa, as crianças foram convidadas a fazer um registro sobre o Jonas e suas aprendizagens. O trabalho ficou incrível e o autor recebeu o link com o “mural de produções”. A resposta dele deixou a todos muito emocionados: “Vocês me mandaram um tesouro! Que lindo! Quase caio para trás! Que coisa maravilhosa! Vou ler com bastante carinho! Que capricho, que atenção, muito obrigado, viu?! Que coisa maravilhosa! Um beijo!”