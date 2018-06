Quando novos alunos vêm para o Colégio Santa Maria…

Autoria: Luciana Morita – Professora do 2º ano

A chegada a uma escola nova não é tarefa simples para ninguém! Muitas expectativas, medos e anseios fazem parte deste momento. Tudo se torna mais tranquilo quando a criança é acolhida não só pelos professores, mas pelos próprios colegas de sala.

Os alunos do 2o ano são verdadeiros anfitriões. Eles são orientados pelos professores a ajudar os novos amigos, acompanhar aos espaços, ensinar os procedimentos de organização e apresentar colegas e funcionários. Mas a acolhida vai muito além destas tarefas. Com pequenos gestos de gentileza, nossos anfitriões ajudam a fazer com que os novos amigos sintam-se queridos, percebam que fazem parte de um novo grupo e que juntos vivenciarão inúmeras experiências e muitos aprendizados.

“No primeiro dia de aula a professora foi muito gentil com todos os alunos. Então quando chegaram novos alunos eu queria ser igual a ela e eu fui ajudando cada um deles. Depois de um tempo eu percebi que eles já sabiam se cuidar e a gente foi brincando, brincando e fez amizade. Todos os dias eu brinco com eles.” – Anthony Caires Alcântara

“No primeiro dia de aula os novos amigos chegaram e eu queria ser amigável. Eu fiquei um pouquinho nervosa porque eu queria ser legal e queria que eles gostassem de mim. Eu conversei com eles, ajudei a conhecer os lugares e apresentei algumas crianças. Foi bem legal!”- Giovanna Carneiro Zaccarias

“Eu estava ansiosa, perguntava para a minha mãe se eu ia estudar aqui e se ia dar tudo certo. Eu estava nervosa e com um pouco de medo, mas os amigos me receberam bem e foram muito gentis. Eu encontrei um monte de amigos novos.” – Gyovanna Olinto Moura

“No primeiro dia eu estava bem nervosa, mas foi legal. Eu encontrei muitos amigos que me ajudaram. No outro dia eu já estava bem acostumada. Aí foi fácil!” – Beatriz Amaral Trautenmüller