Projetos de empreendedorismo sustentável

Desde o início do ano, nas aulas de Matemática do 8º ano do Colégio Santa Maria, os alunos pesquisaram sobre a ideia de empreender de forma sustentável, ou seja, pensar e desenvolver soluções para problemas relacionados com a preservação do meio ambiente ou mesmo a redução de gastos com energia e redução de consumo em geral. Foi o momento de usar planilhas de cálculo de custos, utilizando o pensamento computacional na programação das fórmulas e inserção de dados nas planilhas.

No segundo semestre, passaram a desenvolver e pensar em ideias que fossem sustentáveis e solucionassem problemas como a crise hídrica, o alto custo da energia elétrica e o destino do lixo. A pesquisa passou por buscar formas de energia limpa (solar), resolver problemas hídricos e o reaproveitamento de papel. O estudo incluiu entender o que é e qual a importância de um protótipo.

A etapa seguinte foi desenvolver os projetos no Espaço Maker do Colégio, onde tinham em suas mãos ferramentas como circuitos elétricos e pequenos computadores programáveis. Para essa programação, os alunos fizeram uso do pensamento computacional e de recursos tecnológicos como microbit, Arduino, apps, impressoras 3D e de corte a laser.

Foram produzidos os seguintes projetos: