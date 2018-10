Projeto Pachamama / Brasil x Peru

Autoria: Silvia Esteves

A diretora do Fundamental I e II do Santa Maria, Sister Anne Hoe, lançou a ideia, eu a capturei, fotografei-a mentalmente, e com a ajuda dos nossos alunos do 8º ano e dos alunos da escola rural Rene Salazar, na cidade de Chachapoyas, província de Chimbote, no Peru, nós a concretizamos. O “intercâmbio cultural” entre nossos alunos e os da escola Rene Salazar foi desenvolvido a partir de uma leitura do livro paradidático “Pachamama, La Tierra Madre” e de trechos de vídeos sobre a cultura inca.

Durante as aulas do segundo bimestre, os alunos foram apresentados a essa maravilhosa cultura herdada pelo povo inca, e tiveram a oportunidade de estudar detalhes sobre ela. Tiveram contato com imagens e vídeos que mostravam o sistema de aproveitamento da terra para a agricultura das famosas terrazas, onde cultivavam dezenas de espécies de batata, abóboras e milho. Conheceram as especificidades do encaixe dos muros de pedras a fim de evitar eventuais terremotos; o sistema de contabilidade por meio de fios com nós atados chamados quipus; e o eficiente método de transmissão de informações por meio de mensageiros, que corriam quilômetros para levar as notícias para outras cidades, os chamados chasquis.

Em grupos, os alunos desenvolveram cartazes e, no final de junho, os tiveram a oportunidade de escrever cartas contando um pouco sobre sua vida, seus familiares. Essas cartas foram levadas a um grupo de alunos da escola rural de Chachapoyas com o intuito de fazer com que esses estudantes pudessem ter contato com alunos de uma cidade grande em outro país, e do outro lado, fazer com que os nossos alunos estreitassem o laço com o espanhol e com outra cultura.

Neste mês de setembro, expusemos este trabalho intercultural no evento anual do Padre Moreau. Um grupo de alunos explicou o trabalho e a cultura inca em língua espanhola para a comunidade do Santa Maria, em uma sala montada com cartazes e imagens da herança inca na cultura peruana. Após as apresentações sobre o projeto por meio de algumas falas dos alunos, houve a exibição de um vídeo explicativo sobre o Império Inca e sobre a realização dos trabalhos em sala de aula. Tudo ocorreu com grande entusiasmo e animação por parte de todos os envolvidos. Um trabalho memorável, digno de ser repetido.