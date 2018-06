Projeto Migrações: primeiros passos  

Autoria: Robson Veríssimo

O desenvolvimento de projetos na escola é uma das metodologias mais interessantes para alunos e professores, uma vez que integra diferentes maneiras de explorar e investigar os assuntos planejados para os cursos. E quanto mais for utilizado seu potencial de integração, melhor. Foi com essa ideia em mente que os professores de Humanidades do 6º ano do Santa Maria propuseram aos alunos o Projeto Migrações que, composto por atividades multidisciplinares ao longo de todo o ano letivo, tem como objetivo o desenvolvimento de temas específicos dos componentes. Dentre muitos assuntos, as atividades abordarão a ocupação do planeta pelos primeiros humanos, os conceitos de demografia e população, a construção do cristianismo a partir das viagens de Paulo, as migrações na Antiguidade e os movimentos migratórios modernos.

A construção do projeto teve início a partir das reflexões e comemorações dos 70 anos do Colégio. Por que não pensar a migração a partir desses 70 anos de história? O episódio inicial do Colégio é a chegada das irmãs da Santa Cruz a essa região que vivemos cotidianamente. Elas vieram dos Estados Unidos e inauguram uma infinidade de movimentos migratórios que constituíram o Santa Maria e toda a região que o envolve.

Nesses 70 anos, a instituição cresceu e com ela o bairro, a região e a cidade de São Paulo. Tudo isso atraiu populações dos mais diversos lugares, seja os professores e funcionários ou mesmo toda a comunidade. Quantas famílias não vieram de fora ou de outros estados e regiões do país? Os alunos do 6º ano irão tentar contar essa História através de muita pesquisa, utilizando todo o aparato metodológico da Geografia e os estudos e reflexões do Ensino Religioso.

A primeira etapa ocorreu nos dias 25, 26 e 27 de março, com um exercício de levantamento de dados demográficos. Os alunos percorreram as imediações do Colégio e entrevistaram moradores, trabalhadores e quem estava de passagem pelo bairro para a determinação de seus perfis demográficos com foco nas informações sobre trabalho, moradia e migração. A atividade denominada Microcenso foi realizada a partir de materiais elaborados com base no modelo aplicado pelo IBGE, e serviu de ponto de partida para o desenvolvimento dos conceitos de Demografia, além de lançar uma importante questão para nossos alunos: quem são, de onde vieram e para onde vão as pessoas que, diariamente, compõem a comunidade na qual nossa escola está inserida?

As conclusões sobre essa questão que abre a longa investigação do Projeto Migrações serão, junto às etapas subsequentes, apresentadas na comemoração dos 70 anos do Santa Maria, em agosto, durante a Semana da Família.