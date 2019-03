Projeto interdisciplinar

Autoria: Lucilene Silvério e Rodrigo Valente

Em 2019, o Projeto da série do 9º ano do Santa Maria tem como tema “A Cidadania em construção: o despertar para as Políticas Públicas”. A primeira etapa, que está sendo realizada no 1º bimestre, visa conceituar Cidadania e Políticas Públicas. Os componentes Língua Portuguesa, História, Ensino Religioso e Matemática são os responsáveis diretos pela execução.

O componente História desenvolveu o tema conceituando Cidadania e sua trajetória. Depois, dividiu as turmas em grupos para debaterem especificamente a Cidadania da Mulher. A cada grupo foi atribuído um subitem, sendo eles: mercado de trabalho e trabalho doméstico; violência; preconceito, estereótipos e padrões, inclusive na mídia; liberdades; e participação política.

Ensino Religioso relacionou a etapa com a Campanha da Fraternidade, cujo tema é “Fraternidade e Políticas Públicas”. Ao componente Língua Portuguesa coube relacionar os quadros situacionais levantados pelos grupos no trabalho desenvolvido em História com as Políticas Públicas já existentes, além de discutir as que deveriam existir.

Nas aulas de Matemática será desenvolvida uma pesquisa sobre cada um dos subitens discutidos, desde a elaboração das questões, entrevista e tabulação de dados, até a construção de gráficos adequados, análise e interpretação.