Projeto fome X Covid-19

Autoria – Carla Afonso e Caio Leite

Nós, professores dos componentes Ensino Religioso e Matemática do 8º ano do Santa Maria, fizemos a proposta de um trabalho que tratasse do aumento significativo da falta de recursos do povo brasileiro em função da Covid-19 e em paralelo a fome no Brasil no contexto atual.

Partimos de uma sensibilização por meio de reflexão sobre a fome no mundo, retomando com eles que o Brasil, por um grande período, saiu do mapa da fome, mas com a pandemia ele pode, infelizmente, voltar a fazer parte desse grupo.

Na sequência, os alunos fizeram pesquisas e confeccionaram cartazes digitais relacionando dados, fatos e trazendo propostas de instituições governamentais ou independentes que estão fazendo a diferença para mudar a situação. Também gravaram podcasts com uma reflexão sobre o tema e apontando ações sociais e/ou religiosas já existentes que buscam agir para resolver o problema como um meio de conscientização como proposta de ações positivas nesse momento.

