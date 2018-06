Projeto Bibliochila: interação família e leitura!

Autoria: Tauany Pazini

Toda criança adora histórias de reis, princesas, bruxas, animais falantes, entre outras do mundo da fantasia, pois fazem parte do seu imaginário, despertam sua curiosidade, criatividade e comunicação. Todas essas histórias se tornam ainda mais prazerosas quando ouvidas em família e a Bibliochila possibilita essa interação!

O Projeto Bibliochila, desenvolvido pela Biblioteca Pe. Moreau para as turmas do Jardim II e Pré da Educação Infantil do Santa Maria, tem obtido ótimos resultados e alcançado, além dos alunos, suas respectivas famílias. O projeto consiste no empréstimo de uma mochila personalizada que contém um livro de histórias, um caderno de registros – chamado de Bibliodiário – e alguns itens para que a criança reproduza a história, como fantasia, fantoche, bichinho de pelúcia e instrumento reciclado.

A cada aula de biblioteca, um aluno é sorteado para levar a mochila para casa. O objetivo é realizar a leitura do livro junto à família, utilizando os objetos enviados e registrar sua opinião sobre a história através de escrita, desenho, colagem, foto ou o que a imaginação permitir. Depois, cada aluno apresenta seu registro aos colegas em sala, responde às perguntas sobre o livro e compartilha como foi a visita da Bibliochila em sua casa.

O projeto proporciona aos pais e filhos uma boa experiência de contação de história, estimula a criatividade do aluno, desperta o hábito da leitura e reúne a família, possibilitando o diálogo, a troca, a interação e a união entre seus membros.

Os registros feitos no Bibliodiário são de uma riqueza imensa, através deles percebem-se quais as atividades que o projeto proporcionou em casa, como encenação da história, criação de novas histórias, passeios em família com a presença da Bibliochila, roda de leitura, brincadeiras, entre outras. Acreditamos que a leitura realizada em parceria com a família estreita os laços afetivos da criança com o objeto livro.