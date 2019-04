Autoria: Tauany Pazini

Os contos de fadas estão agitados. As princesas dos reinos encantados estão em greve e querem mudanças. Com o manifesto em mãos, elas exigem direitos iguais, direito de trabalharem em todas as profissões, direito ao estudo, respeito e liberdade de escolha.

Essa é a história do livro “Princesas em greve” da escritora Thais Linhares, apresentado aos alunos do 5º ano do Fundamental do Santa Maria nas aulas de Biblioteca. No livro, as princesas dos clássicos contos de fadas entram em greve para conquistar o direito de serem felizes da forma como escolherem viver.

Além de mostrar aos alunos a importância do conhecimento na luta por conquistas pessoais e coletivas, a narrativa apresenta as várias possibilidades de criação a partir de elementos retirados de outras histórias ao identificar e relacionar os contos maravilhosos com aspectos da vida na sociedade atual.

A história foi encenada aos alunos dando voz às princesas que se manifestaram pedindo igualdade, liberdade e respeito. Ao final, uma paródia feita a partir da letra da música “Dancing Days” foi cantada enfatizando a importância da leitura e para onde ela pode nos levar!

Curta o vídeo: https://youtu.be/LLVFsUOF43Y