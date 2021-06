Povos Originários: história que marcou a nossa própria história

Autoria: Fernando Henrique Herculiani, José Mauricio da Silva, Melissa Ferronato e Renata Pozzetti

O que você sabe sobre os povos originários? Se quiser conhecer um pouco mais sobre os povos indígenas brasileiros, basta perguntar aos alunos do 6º ano do Colégio Santa Maria!

Durante os meses de março e abril, os componentes curriculares de Língua Portuguesa, História e Geografia desenvolveram um trabalho interdisciplinar baseado na leitura da obra Vozes Ancestrais, organizada por Daniel Munduruku, uma das principais lideranças indígenas do país.

O livro conta com dez histórias contadas por dez povos indígenas espalhados de norte a sul do Brasil. Rituais, crenças e tradições, histórias que buscam respostas para questões universais: o surgimento da humanidade, da água, do fogo…

A ancestralidade dos povos e seu intenso contato e respeito pela mãe Terra conduziram os alunos a um processo de reflexão acerca de preconceitos construídos. Afinal, os povos indígenas não podem ser tratados como únicos, são diferentes entre si, apesar de unidos pela mesma causa: luta pela preservação identitária e cultural, além de constantes ameaças às terras ocupadas.

Foram realizados debates, pesquisas, sessões de vídeo e muitas conversas sobre as terras indígenas, as diferentes culturas e línguas e os problemas enfrentados por todos os povos indígenas. A tarefa escolar transformou-se em prazer na leitura e nas descobertas sobre a formação do nosso país.

Como produto final, nas aulas de Geografia, em um processo de cocriação, os alunos produziram no Google My Maps um mapa virtual e, nas aulas de Português e História, um padlet, mural virtual, com textos, imagens e vídeos que mostram tudo o que foi estudado no projeto.

Para encerrar essa jornada, em 19 de abril, dia da luta indígena, recebemos a médica sanitarista e indigenista Sofia Mendonça, ex-aluna do Santa Maria, que contou sua experiência com os povos do Xingu. Por mais de uma hora, nossos alunos fizeram perguntas muito interessantes, que permitiram à doutora Sofia contar sua experiência de anos frente aos cuidados sanitários dos povos originários.

Foram aulas enriquecedoras e de muita aprendizagem para alunos e professores envolvidos.