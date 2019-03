Portinari e a vontade de pintar o mundo

Autoria: Tauany Pazini

Candido Portinari foi um dos maiores pintores brasileiros. A história desse ilustre brasileiro é o tema do livro “Com vontade de pintar o mundo”, de Lúcia Fidalgo, trabalhado nas aulas de Biblioteca do 3º ano do Fundamental do Santa Maria.

A introdução da contação foi feita ao som da música “Arco-íris” enquanto panos coloridos dançavam e voavam pela sala, encantando o olhar das crianças. Após a introdução, a narrativa da história aconteceu enquanto as imagens do livro eram projetadas na parede. A obra conta, de forma efetiva, didática e instigante, os aspectos mais interessantes da vida de Portinari, como a convivência em família, seus sonhos, suas viagens e o seu jeito todo especial de enxergar o mundo e de dar-lhe cores e formas, na tentativa de transformar tudo o que podia ser melhor. Após a contação, as principais obras de arte de Portinari foram apresentadas na projeção, bem como os locais onde estão expostas atualmente.

Com o objetivo de levar ao conhecimento das crianças um pouco sobre a arte e a vida de Portinari, a contação mostrou como é possível descobrir dons e talentos, por meio de diferentes formas de expressão, ainda na infância, bem como a importância de sonhar. Pensando nisso, como atividade, foi entregue aos alunos uma folha em forma de círculo para que desenhassem o planeta dos seus sonhos. Os desenhos resultaram em uma linda exposição em que as crianças puderam expressar seus sonhos e sua vontade de pintar o mundo!