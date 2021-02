Portal do tempo na Biblioteca

Autoria – Tauany Pazini

Vamos viajar no tempo? Para onde vocês querem ir? Passado ou futuro?

“Nesta aula faremos uma viagem incrível ao passado – 2020 – e ao futuro – 2021. Vamos rever um pouco do que vivemos em um ano tão diferente para todos nós, e mostrar também algumas das aventuras maravilhosas que estamos preparando para o ano novo que começa com muito mais maturidade e cheio de esperança. Não fique de fora, reserve sua vaga e embarque conosco nesta viagem inesquecível. Estamos esperando por você!!!”

Esse foi o convite feito aos alunos na primeira aula de Biblioteca de 2021 no Santa Maria, com o objetivo de revisitar as histórias já contadas e conhecer um pouco das narrativas e aventuras que viveremos este ano através da literatura.

Preparamos tudo para receber os alunos seguindo os protocolos de segurança, dividindo a turma em duas salas, e apresentamos um vídeo elaborado especialmente para dar início às aulas de Biblioteca. Além de viajar no tempo, o material trouxe informações importantes sobre o funcionamento do espaço e sobre os cuidados que devemos continuar a ter nesse momento de pandemia para o bom convívio de todos.

Após assistirem ao vídeo, os alunos puderam tirar suas dúvidas quanto às normas e relataram um pouco da experiência de estudar a distância, a saudade que estavam da Escola e dos colegas e quais as contações de história que mais gostaram de receber em casa e de assistir com a família.

Os alunos do 2º ano, que passaram a frequentar a Biblioteca Central, ficaram encantados com esse novo espaço, o acervo de livros e todas as novidades que os aguardam.

A Biblioteca ganhou vida com o retorno dos alunos e ver os olhinhos de felicidade (por trás das máscaras) nos dá ainda mais esperança para o novo momento que se aproxima!

Quer viajar com o portal do tempo da Biblioteca? Então assista ao vídeo:

https://youtu.be/YCD7pZUIq6I