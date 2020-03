Por uma maior compreensão sobre o professor pesquisador

Autoria: Carla Afonso

O pensamento científico faz parte de todos os aspectos durante a vida moderna, ou seja, tudo que nos cerca faz parte da evolução científica. A Educação, mais propriamente o trabalho escolar de ensino e aprendizagem, também tem sido objeto de pesquisa. Sendo assim, os professores e todos os atores deste processo necessitam ter uma postura proativa na produção de conhecimento científico.

A pesquisa científica é pautada na investigação, coleta de dados e análise dos mesmos. Se o professor participa de um processo como este na intencionalidade de uma aprendizagem significativa, atuará na produção do conhecimento científico.

O professor pesquisador desenvolve uma melhor compreensão de suas ações, é mediador de conhecimento e desenvolve um processo de interação com seus alunos. Logo, o trabalho de pesquisa está diretamente relacionado com seus fazeres pedagógicos. A pesquisa voltada para a observação do processo mostra o como e o porquê do avanço da aprendizagem, permitindo que o professor retome e faça inferências.

No trabalho pedagógico, o processo é mais importante que o produto. Sendo assim, o professor pesquisador não se vê como um usuário de conhecimentos produzidos, mas se propõe a produzir conhecimentos e se compromete a melhorar suas práticas.

O professor pesquisador também é aberto a novas metodologias e a conciliar suas atividades de docência com as de pesquisa. Nesse processo, o uso de um diário de pesquisa auxilia no registro das narrativas das atividades, das descrições dos eventos, das reproduções dos diálogos, dos dados de avaliações e das metodologias utilizadas, favorecendo o planejamento.

A seguir, é compartilhada uma experiência que realizei este ano, que foi planejada à luz das considerações feitas anteriormente sobre a importância do professor se assumir como professor pesquisador. O leitor verá a descrição de uma das metodologias ativas utilizada para resgatar o conceito de porcentagem nas turmas do 8º ano do Colégio Santa Maria.