Por que trabalhar com Protocolos?

Autoria: Regina Martins

O planejamento das aulas é uma ferramenta importante para o professor. Por meio dele, o professor faz a previsão da proposta de trabalho e das atividades que serão desenvolvidas, os objetivos e o processo de avaliação. O bom resultado de uma aula depende não só do conhecimento do profissional, mas também de um bom planejamento, pois a sala de aula é dinâmica e devemos estar sempre inovando para que o ensino-aprendizagem transcorra da forma mais efetiva possível, atendendo às exigências e reivindicações dos alunos.

Em uma das atividades deste ano, escolhi trabalhar com o Protocolo TRÍADE, pois “funciona como análise de sucesso e como o seu pensamento se modifica quando exposto a este tema, sendo ministrado ou abordado por outro interlocutor”.

O tema escolhido foi A Primeira Guerra Mundial. O funcionamento desta atividade é bem simples e foi muito prazerosa para os alunos. Organizados em grupos de três, os estudantes decidiram quem seria o aluno, A, B e C, em sua tríade, para iniciar a rodada. A cada 15 minutos, houve a troca de papéis entre os integrantes: A tornou-se B; B tornou-se C; C tornou-se A, na 2ª rodada. Na 3ª rodada, repetiu-se o mesmo movimento, até que todos vivenciassem os três papéis.

Os papéis exercidos se desenvolveram dos seguintes modos: o aluno A descreveu um aspecto observado no texto A Primeira Guerra Mundial, considerando-se que havia feito uma leitura prévia do texto e respondido as questões que o antecediam. O aluno B ampliou as considerações de A, sugeriu, aprofundou, exemplificou e argumentou o que A pontuou, construindo uma ideia mais elaborada. O aluno C foi o observador e fez a síntese do que A e B pontuaram. Para tanto, foi preciso manter uma escuta atenta e silenciosa, somente anotando o que foi explicitado. Sintetizou o exposto e no final da rodada apresentou para os alunos A e B.

As demais rodadas foram exatamente iguais à 1ª rodada, aprofundando o tema cada vez mais. Ao final, as três sínteses foram entregues para avaliação. Os alunos apreciaram muito esta atividade e, principalmente, o resultado da aprendizagem foi muito bom, demonstrado não só nas sínteses apresentadas, mas também nas avaliações sobre a Primeira Guerra Mundial, realizadas alguns dias depois.