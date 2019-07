Por que os alunos do 5º ano possuem um blog?

Veronice Leal Rocha e Fernanda Rezende

A prática de produzir um blog é uma maneira de aproveitar o uso das interfaces digitais, atualmente tão presentes no cotidiano de todos, como possibilidade de despertar o gosto pela leitura e escrita (já que leitor e escritor andam juntinhos) e de motivar as crianças a aprenderem pela descoberta e a se descobrirem escritores e produtores de conteúdo multimídia.

Ao produzirem os conteúdos que serão publicados no blog, os alunos estudam a cultura digital e as novas tecnologias (importantes conhecimentos curriculares) e ainda redimensionam a experiência da escrita para um formato prazeroso e divertido de expressão.

O blog oportuniza um lugar de fala onde as crianças são os editores-chefes e redatores, decidindo a pauta, a linha editorial, escolhendo os conteúdos, imagens e vídeos, definindo o que vão publicar e como querem dar seu recado; eles estão diante de um espaço único para divulgar o resultado de seus aprendizados e das atividades em sala de aula e para expressar suas opiniões e percepções sobre estas tarefas e aprendizagens.

Os alunos do 5º ano do Santa Maria têm a oportunidade de identificar assuntos aderentes ao tipo de interface e precisam elaborar textos e estilos de escrita também adequados à plataforma (exercitando, por exemplo, a capacidade de síntese que um blog exige).

São ainda convidados ao exercício da empatia, optando por trabalharem com conteúdos relevantes e utilizando formatos que despertem a curiosidade do público de leitores do blog. E por esta ser uma ferramenta multimídia, possui um leque de opções e linguagens diversas, que possibilita explorar novas configurações e imprimir personalidades e preferências em cada publicação.

Para alcançar a redação desejada, os alunos precisam eleger as melhores estratégias de produção e escrita e deste modo se apropriam das habilidades textuais aprendidas em sala de aula (um palco fértil para a conexão teoria e prática).

Não podemos esquecer que o blog ainda tem o papel de documentar os aprendizados e conteúdos curriculares, permitindo guardar estes valiosos registros como fonte de consulta para os colegas da turma e que poderão, inclusive, ser vistos no futuro por novos alunos. Ou seja, nossos blogueiros ainda estão utilizando um instrumento futurístico!

Um dos temas apresentados pelas alunas Marina e Maria Eduarda no blog do 5º Ano G, após o estudo de Ciências da Natureza sobre o Sistema Circulatório.