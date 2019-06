Por que o sangue é vermelho?

Autoria – Cristiane Paulon

Para estimular as rotinas de pensamento, os alunos do 5º ano do Santa Maria foram buscar resposta a essa pergunta no Laboratório de Ciências.

Observando o sangue ao microscópio, eles perceberam que o sangue não é “algo contínuo” de cor vermelha, mas sim formado por inúmeras e diminutas estruturas avermelhadas, os glóbulos vermelhos. E que são eles que conferem ao sangue a sua cor característica.

Nessa observação puderam, ainda, encontrar os glóbulos brancos, percebendo que existem em menor quantidade do que os vermelhos.

Com a observação microscópica os alunos relacionaram as funções de cada uma dessas células no corpo e encontraram respostas para alguns fenômenos que acontecem no cotidiano, como por exemplo:

Por que após um corte na pele, cessa-se o sangramento, evitando a perda de sangue?

Como nosso organismo reage a partículas estranhas?

Estas e outras perguntas problematizadoras estimulam o pensamento dos alunos, favorecendo maior autonomia no processo de aprendizado, de modo a tornar sua reflexão importante.

No 5º ano as situações geradoras têm como objetivo explorar as ideias do tema em questão. Nessa etapa, os alunos mostram as suas habilidades para descrever, construir hipóteses e gerar ideias. No momento seguinte, há um investimento na organização dessas ideias, onde, em pequenos grupos, os alunos podem sintetizar, refletir, fazer conexões com seus conhecimentos iniciais.

A última etapa do trabalho consiste no aprofundamento das ideias, pois os alunos já estão preparados para argumentar, desenvolver contra-argumentos, debater ideias e conceituar.