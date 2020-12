Por quê?… A questão que dominou o 5º ano

Autoria – Veronice Leal

A Matemática e as Ciências da Natureza conquistaram definitivamente o 5º ano do Santa Maria em 2020. Os alunos têm interesse em saber a origem das coisas e as causas dos fenômenos da natureza e explorar aquilo que lhes parece diferente, intrigante.

O tempo de isolamento, manter a atenção e o foco, renascer o brilho da curiosidade em cada olhar, fortalecer a interação (mesmo que virtual), compreender os sentimentos e as dificuldades dos alunos, levar em conta que são desafios e podem ser superados foi uma tarefa árdua, que instigou professores a obter o melhor de cada um deles. Como? Por meio das Ciências, que os faz refletir, raciocinar e pensar em soluções, ao invés de lamentar-se.

Contudo, fez-se necessário conquistá-los e mantê-los na atmosfera da busca por respostas em um tempo incerto e repleto de perguntas em uma quarentena sem fim.

Se não levarmos em conta que o tempo e a aprendizagem não podem parar, estacionamos num contexto sem esperança. Por isso, optamos por inverter esse cenário e, apesar dessa realidade impactante, tirar o melhor de cada um, estimulando os alunos do 5º ano a obter prazer e satisfação intelectual na resolução de problemas e na oportunidade de participar de um evento científico educacional, consolidado internacionalmente, a OBA (Olimpíada Brasileira de Astronomia).

Assim, os estudantes desviaram a atenção para o que realmente lhes interessa: a aprendizagem, que transforma e analisa as questões da contemporaneidade. Os resultados dos alunos da série nas duas competições foram surpreendentes. Tanto no Concurso Canguru de Matemática quanto na OBA, eles mostraram que não há vírus para impedir a expansão do conhecimento!

A maior competição de Matemática do mundo mostrou-se o campo de atuação dos estudantes, que debruçaram sobre seus desafios sem fronteiras.

Com a tecnologia mais presente na vida das pessoas, ter conhecimento científico é um privilégio atualmente. Os alunos sentiram-se orgulhosos diante da conquista das medalhas de ouro, prata e bronze!

E nós, os professores, acreditamos que é assim que a educação transforma: com ações, com engajamentos e, principalmente, com acolhimento. Afinal, o confinamento não deve limitar o conhecimento mas, sim, promover novos olhares através da esperança e da certeza de que tudo vai ficar bem.

Parabéns, alunos do 5º ano! Vocês encararam e driblaram mais um desafio deste século, que perdura, porém não os desmotiva!