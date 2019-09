Poemas e muito mais

Autoria: Tatiana Uehara

Muitas são as possibilidades de aprendizagem quando o trabalho com poemas entra nas salas de aula. Este gênero literário estimula o prazer pela leitura, a interpretação de texto e a compreensão dos efeitos de sentido provocado pelos versos, rimas e ritmos. Com grande variedade de temas, os textos poéticos na Literatura Infantil encantam revelando sentimentos e emoções.

Nas aulas de Língua Portuguesa, os alunos do 2º ano do Santa Maria tiveram a experiência de ler, ouvir e interpretar poemas em livros do acervo da Biblioteca, espaço onde as atividades de leitura e contação de histórias acontecem periodicamente.

A partir da livre escolha de poemas, em sala de aula, os alunos estudaram a estrutura do gênero textual, como também procuraram as possíveis ilustrações que podiam ser utilizadas para representar cada texto escolhido. Em seguida, com o uso dos computadores no Laboratório de Tecnologia, exploraram as possibilidades para combinar sons, imagens e movimentos a cada estrofe do poema, adquirindo conhecimentos sobre o uso de alguns recursos, como redimensionar imagens da internet, acrescentar slides, aplicar efeitos…

Assim, o uso de recursos tecnológicos vem contribuindo para o desenvolvimento de habilidades que ajudam as crianças a se expressarem em diferentes linguagens.

“Agora eu sei como copiar a imagem da internet e colar” – Julia Zaneti Monteiro

“Achei muito legal poder dar movimento para a figura” – Pietra Fiorio Mobrige Tryano

“Escolhi um poema que falava de goleiro, porque gosto muito de futebol e já conseguia imaginar uma bola com movimento e o goleiro se mexendo” – Arthur de Oliveira Santos Marola