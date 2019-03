Poções e imaginação

Autoria: Fatima Regina Fernandes Trigo Perazzoli

“Sendo a imaginação uma função que traz em si a possibilidade do novo, ela faz parte, necessariamente, do processo humano de criação.” – Elvira Souza Lima

Quem nunca brincou de criar poções e fazer misturas? Durante brincadeiras, vivências e explorações, as crianças do Jardim II A do Santa Maria estão criando diferentes tipos de poções. Poções para pintar, poções para brincar, poções para comer e beber. Nestes momentos as histórias Harry Potter e Branca de Neve estão subsidiando as experimentações e brincadeiras coletivas. Episódios destas histórias aguçam a imaginação do grupo que vem elaborando ideias para novos caminhos a serem percorridos no projeto investigativo da turma.

Experiências com a literatura infantil fazem parte do nosso cotidiano e contribuem para o desenvolvimento do gosto pela leitura, do estímulo à imaginação e da ampliação do conhecimento de mundo. Propiciam a leitura de imagens e o contato com a escrita por meio de diferentes gêneros literários. Além disso, nos momentos de jogo simbólico, as crianças brincam, imaginam, exploram e criam a partir das histórias, cenários e contextos narrativos transformando-se em bruxas, bruxos, fadas e outros personagens do universo infantil.

Durante as oficinas de poções, as crianças são convidadas a participarem ativamente das experiências. Contemplando os conceitos de mistura e transformação, criam suas receitas e manipulam os ingredientes entre eles, farinhas, água, corantes, folhas, galhos, sementes e terra, explorando, pesquisando e aprendendo sobre texturas, cores, aromas, sabores, formas, temperaturas e consistências. Desta forma elaboram perguntas, testam hipóteses, observam mudanças e transformações ocorridas a partir da mistura de diferentes elementos.