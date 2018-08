Pesquisa na Educação Infantil

Autoria: Hevilyn Isabelle Schmidt

No Colégio Santa Maria, as crianças do Pré F embarcaram em uma viagem rumo aos mistérios do dia e da noite. Que decisão difícil: é melhor brincar ao sol ou sonhar com as estrelas?

Cheios de questionamentos, dúvidas e hipóteses sobre o dia e a noite, o sol e as estrelas, a lua e o planeta Terra, iniciamos nossa caminhada em busca de respostas, muitas pesquisas, feitas em casa com a família, em pequenos grupos na internet, visitas à biblioteca, visita ao laboratório de informática e muitos debates e rodas de conversa.

Questionamentos passaram a permear frequentemente as nossas rodas de conversa. Investigando os fenômenos vividos, as crianças elaboram questões e insistem em pesquisar:

“Para onde o sol vai durante a noite?”

“O sol vai dormir junto com a gente?”

“O sol não vai para o Japão e a lua vem para o Brasil?”

Nessa trajetória descobrimos, conhecemos, experimentamos, aprendemos… Como diz Larrossa: “A experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca.”

Depois de tantas vivências, vieram os registros e as produções, repletas de detalhes e significados.