Pensamento computacional nas aulas de matemática

Autoria – Fabiana Andrade Miranda

MicroBit é uma pequena placa programável que inspira a criatividade digital, ensina o fundamental da programação e possibilita o desenvolvimento de diversas ideias inovadoras. No 6º ano do Santa Maria, a ferramenta trouxe elementos para um projeto com o objetivo de desenvolver o pensamento computacional ao desafiar alunos e alunas a interpretarem e resolverem problemas com foco na capacidade de pensar de forma abstrata, decompondo problemas grandes em partes menores, tornando simples a resolução, além de estimular o trabalho colaborativo e incentivar o protagonismo criativo.

As atividades foram desenvolvidas remotamente nas aulas de Matemática utilizando o MakeCode, que simulava as funções do Microbit físico. Contamos com parceria da equipe de Tecnologia Educacional do Colégio.

Durante as aulas, alunos e alunas reconheceram padrões, interpretaram e escreveram algoritmos, resolveram exercícios de lógica, bem como problemas por meio de fluxogramas e esquemas, utilizando softwares como Canva e Mindomo. Com o simulador do Microbit, trabalharam em grupos, utilizaram a linguagem de programação em blocos e resolveram diversos desafios, como a construção de um jogo de JoquemPô e um placar eletrônico, aplicando os conceitos de variável, condicionais e randomização. Tudo isso no ambiente online.

O trabalho com o projeto favoreceu o desenvolvimento do Letramento Matemático e do Pensamento Computacional, desenvolveu as competências e habilidades de raciocinar, representar, comunicar e argumentar matematicamente. Os estudantes tiveram a oportunidade de trazer elementos do seu cotidiano para a sala de aula. Os conhecimentos obtidos passaram a fazer parte das aulas, eles se apropriaram das novas estratégias para resolver problemas, dando significado à linguagem matemática.

Como você está se sentindo?

Programa feito pela aluna Rafaela Tosin (6º ano G)

https://makecode.microbit.org/_Rkq2utd0v7aw

Contador regressivo

Programa feito pelo aluno Leonardo Sakamoto (6º ano C)

https://makecode.microbit.org/1TXf2rXgw8rx