Para bom entendedor, meio sorriso basta…

Autoria: Maria Raquel Sgamba

Quanta história cabe em uma foto? Quanta emoção é possível sentir ou descrever? O que me faz sorrir? Por meio dessas perguntas, os alunos do 4º ano do Colégio Santa Maria foram provocados a pensar sobre a felicidade e os momentos em que dão o melhor sorriso.

Quem de nós não consegue se lembrar de um aniversário especial, de uma noite na casa de um amigo, da chegada daquele presente tão esperado! Nossa vida é repleta de momentos únicos.

Pois bem, nossos alunos buscaram em seus arquivos imagens ou fotos que traduzissem uma memória feliz e marcante em sua trajetória para a criação de um relato pessoal.

Foram tantas histórias e tanta riqueza que as ideias se entrelaçaram para não serem esquecidas. Amigos, presentes, viagens curtas ou longas, animais de estimação… a família sempre presente! Carinho, abraços, beijos, pertencimento…

Como episódios simples como uma visita à casa dos avós transformou-se em um instante inesquecível…aquele beijo, aquele abraço, uma guerra de travesseiros, o bolo que alguém fez com tanto carinho…Ah, como é bom reviver!

O resultado? Muitas lembranças boas para contar, muitos detalhes e sentimentos envolvidos em torno de um retrato e de uma experiência discursiva. A atividade de produção textual ganhou sentido, assim como a atribuição de adjetivos para referir-se a substantivos em descrições, e muitas aprendizagens ocorreram em um espaço significativo de uso da língua.

E houve fôlego para não deixar escapar nada nem ninguém importante e encaixar todo mundo naquele espaço da folha que registra tudo aquilo que trazemos no coração.

Como dizem por aí, “a felicidade está nas pequenas coisas”. Isso nossos alunos estão aprendendo na prática…

Agora, é com você: já sorriu hoje?