A redação de Ana Carolina Navarro Saito, aluna da 3ª série do Ensino Médio do Colégio Santa Maria, foi selecionada para publicação no site da AllChemy, do Instituto de Química da USP.

Intitulado “Fármacos Marinhos: a química e os oceanos”, o trabalho é etapa classificatória da Olimpíada de Química do Estado de São Paulo (OQSP).

O texto integral pode ser acessado em