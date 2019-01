Os múltiplos papéis do teatro

Autoria: Sergio Seixas

“Uai, cadê o Antônio que tava aqui ?”, de autoria do professor Sergio Seixas, foi o texto escolhido para montagem de espetáculo com os alunos do 6º ano no curso de Teatro do Colégio Santa Maria.

Uma comédia leve e regionalista, a peça traz ao palco uma das facetas de Santo Antônio, a de santo casamenteiro. Rosa, uma jovem com personalidade forte e que pretende se casar mas não tem namorado, busca nas simpatias relacionadas ao santo a solução para seu dilema. Ao longo da história, na fictícia cidade de Catulé do Bom Jesus, no sertão nordestino, surgem personagens cheias de fé, simples, humildes, ingênuas e divertidas, vivendo conflitos e situações inusitadas.

Em meio aos diálogos, a graça e a leveza encontram-se resgatando os valores humanos, éticos e morais, por vezes tão abandonados no mundo contemporâneo.

A proposta de trabalho, vinculada à temática do projeto desenvolvido na série, pretende revelar o retrato de parte da nossa sociedade e seus aspectos culturais e religiosos, além de reforçar a função social do Teatro.

Com sua multiplicidade de linguagens, o fazer teatral proporciona ao aluno-ator o desenvolvimento de suas potencialidades criativas e de sua expressividade, corporal e vocal; seu exercício do ver, do pensar e do sentir; seu senso de observação e crítica.

No público, o Teatro desperta o movimento do pensar. Pensar sobre suas crenças pessoais e sua identidade. Como espectadores que todos somos, precisamos nos levantar das poltronas das plateias levando conosco importantes reflexões que provoquem ações efetivas em nossas vidas.