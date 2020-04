Os desenhos e as marcas gráficas das crianças

Autoria: Cibele Duarte

Os desenhos são marcas gráficas das crianças, é como elas interpretam e sentem o mundo que as cercam. Posteriormente essas marcas gráficas servirão como base para outras linguagens, como esculturas, criações e até mesmo a escrita convencional. Dessa forma, incorporamos o desenho como uma linguagem e expressão fundamental em nossos projetos, vivências e ateliês. Eles são incentivados constantemente a desenharem novas descobertas, bem como suas hipóteses sobre algum assunto de seu interesse.

Considerando as premissas do educador italiano Loris Malaguzzi, nossa atenção está voltada para a escuta da criança, que é a protagonista de seu processo de conhecimento. Pois, mesmo sendo “pequenos”, ao registar suas marcas gráficas, as crianças vão construindo e reconstruir saberes, como forma de pensar, de se exprimir, de pesquisar e de se relacionar.

Os territórios e contextos em pequenos grupos contribuem para ampliar essa e outras linguagens da infância. Na Educação Infantil do Santa Maria, para esses momentos, organizamos ambientes e escolhemos materiais que permitem diversas possibilidades para as crianças explorarem. A estética do espaço e os materiais ampliam explorações narrativas, considerando a curiosidade de cada criança.

O desenho de observação, desenho com interferência gráfica, de criação e outras propostas, desenvolve a percepção da criança de modo que se expresse de forma natural, sem estereótipos. Podemos considerar o desenho como linguagem expressiva e narrativa imprescindível na Primeira Infância, e base fundamental para o desenvolvimento integral da criança e outras diversas habilidades que serão conquistadas no decorrer do cotidiano acadêmico.