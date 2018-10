Orçamento familiar no 6º ano

Autoria: Luis Carlos de Carvalho e Fabiana Andrade

“Orçamento familiar: de olho no dinheiro” é o projeto de educação financeira desenvolvido com o 6º ano do Santa Maria. Um dos objetivos é responder a este e outros questionamentos indagados pelos alunos.

Encabeçado pelos professores de Matemática, o projeto este ano recebeu apoio do livro paradidático “Seu Dinheiro Sua Decisão!” e contou ainda com a participação de outras áreas do conhecimento: História, com o surgimento do dinheiro desde o período do escambo; Geografia, com a cartografia da cidade de São Paulo apresentada por renda familiar média por bairros; Língua Portuguesa, que trabalhou no 2º bimestre o gênero literário história em quadrinhos (HQ), aqui usado para apresentar os contos do livro paradidático.

O envolvimento das famílias neste projeto é de suma importância, na medida em que auxiliam os alunos em pesquisas realizadas por meios de recursos tecnológicos ou in loco, como a ida a mercados, farmácias ou padarias para fazerem levantamento de preços.

Para além do exposto, no final do projeto são escolhidos alguns alunos de cada turma para gravarem depoimentos relatando a sua participação, descobertas e aprendizagens com este projeto, que visa colaborar com as famílias na formação de um consumidor crítico e responsável em relação ao uso do dinheiro.

(Grupo 6º F: Vitória Santos; Gabriela Silva e Bruna Kidaha)