Autoria: Sergio Seixas

“Ora pois…um galo, duas patas e quatro marrecos?”, texto inédito e de minha autoria, foi escolhido para montagem do espetáculo com os alunos do 6º ano no curso de Teatro do Colégio Santa Maria.

Ambientada em Portugal na pequena Vila da Ribeira, no final do século XIX, essa comédia traz ao palco uma história de amor. Martim, um jovem pobre e órfão criado pelas tias, retorna à cidade quinze anos depois, advogado formado em Lisboa. Já na pequena vila reencontra seu amor de infância, a jovem Catarina, que está noiva do filho do maior produtor de vinhos da região. O jovem Martim acaba sendo acusado de um crime! A partir daí surgem os “quiprocós”, conflitos e situações inusitadas que o impedirão de casar-se com sua amada. Será mesmo?

Nessa comédia regionalista, muitas personagens atravessarão o caminho do jovem casal. Em meio a diálogos leves, encontram-se resgatados os valores humanos, éticos e morais, por vezes tão abandonados no mundo contemporâneo. A importância da família, a honestidade, o amor, o respeito e a persistência desenham a história.

Com sua multiplicidade de linguagens, o fazer teatral reforça sua função social e proporciona ao aluno-ator o desenvolvimento de suas potencialidades criativas e de sua expressividade, corporal e vocal; seu exercício do ver, do pensar e do sentir; seu senso de observação e crítica.

O Teatro desperta no público o movimento do pensar. Pensar sobre suas crenças e valores pessoais, sua identidade. Como espectadores que todos somos, precisamos nos levantar das poltronas das plateias levando conosco importantes reflexões que provoquem ações efetivas em nossas vidas.