Oportunidades de Aprendizagem

Autoria: Rosana Martins de Oliveira Daher

Nos caminhos da aprendizagem, a frase que melhor define o que o professor faz é de Ron Ritchhart, em Construindo as Culturas do Pensamento: “Criamos oportunidades de engajamento, de corrigir equívoco, aprofundar, explorar, fazer sentido, pensar, ou seja, oportunidades de aprender”. Priorizando essa ideia, comecei a investigar as chances que estava disponibilizando aos meus alunos do 5º ano do Santa Maria, tendo como foco o entendimento e o aprendizado, não só a resolução de tarefas.

A partir desse ponto, investi em atividades que proporcionassem a produção do pensamento matemático, que seria usada para gerar novos entendimentos sobre o mesmo conteúdo e para que alguns alunos identificassem suas dificuldades.

A proposta partiu da resolução de problemas, pois eles promovem verdadeiramente a construção de um novo conhecimento. Feita a tarefa, resolvemos socializar as estratégias a partir de questionamentos que identificassem as diferentes formas de pensar. “Como você compreendeu isso? Quais ideias relacionou? Descreva como você fez”. Após as apresentações e troca de diferentes raciocínios, montamos um painel de soluções.

Novas aprendizagens, questionamentos direcionados envolvendo o monitoramento contínuo ajudaram a perceber que não estamos revisando conteúdos, estamos vivenciando processos que utilizamos ou não.

Com esse olhar voltado para os processos, ficou mais fácil ativar diferentes repertórios e, assim, conjuntamente com o apoio de monitores e com o intuito desenvolver o hábito de o aluno apresentar um argumento como forma de justificar a sua resposta, conseguimos aumentar a sua compreensão conceitual.

Para finalizar, os alunos escreveram em cartões quais seriam os próximos focos de estudos. Metas como ler com mais atenção os problemas e conferir os cálculos surgiram no painel da sala, dando visibilidade às propostas.

O tempo passou com novas relações, sistematizações e todos perceberam que conversar com o colega, explicando o seu pensamento, ajudou a apreender e a internalizar as novas ideias.

Com esse recurso, em que melhores resultados foram notados, a proposta feita aos estudantes foi para que escrevessem um texto contando sobre suas novas descobertas e atitudes frente à resolução de problemas.

Após essa investigação das formas de pensar, os alunos perceberam a importância de falar, partilhar, escrever descrever e explicar as ideias matemáticas, justificando-as.

Portanto, mais do que bons resultados, o que foi significativo é ter conseguido criar um ambiente facilitador a partir do monitoramento do progresso de cada estudante, onde eles também puderam avaliar o seu próprio desempenho por meio de perguntas mobilizadoras e repensando os próximos passos.