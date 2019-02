“Once upon a time” – All our dreams can come true if we have the courage to pursue them!

Autoria: Gilda Parazzoli Ramirez

Movidos por desafios do presente e por anseios do cotidiano, a área de Linguagens e Códigos / Línguas Estrangeiras se propôs a apresentar o musical “Once Upon a Time” para celebrar os 70 anos do Colégio Santa Maria. Um relato baseado em fatos reais que retratou cada década vivida de forma emocionante, partindo do pressuposto de que “não há presente sem passado e nem futuro sem presente!”.

Resgatamos valores sociais, tradições e costumes fortalecendo e contribuindo no processo ensino-aprendizagem. Com base nas leituras e pesquisas realizadas pelos alunos, debates e discussões, escrita e reescrita de textos, objetivou-se promover uma oportunidade de reflexão, levando-os a conhecer mais sobre a história de sua escola.

Analisar e interpretar a fala depende da perspectiva e vivência de cada estudante. Perceber as nuances descritivas de um ambiente, por exemplo, implica estimular diferentes visões do mundo.

A interpretação dos textos favoreceu a interação entre pequenos atores e demais ouvintes, já que o corpo e a voz propiciaram vivências comunitárias, perdidas na aceleração da vida moderna.

Oportunizar experiências com as línguas que estavam aprendendo foi importante. Isso os fez despertar para motivação, uma vez que conseguiam se expressar mais livremente. O teatro pôde, dessa forma, contribuir com as aulas a partir da leitura e interpretação dos textos apresentados. E mais, não apenas representar e encenar, mas também ler e entender as diversas ações da obra.

Por fim, a prática contribuiu para a formação de nossos pequenos leitores. Assim, esse tipo de texto se converteu em uma possibilidade de leitura fora dos padrões do cotidiano e um estímulo ao estudante que busca por novidades.

O principal objetivo ao transmitir a todos um pouco dessa grandiosa história foi perceber como essas lembranças do passado e os momentos vividos no presente fortaleceram nosso crescimento pessoal, deixando claro que realmente “valeu a pena”!

“Eu sempre gostei muito de Inglês, mas não tinha muita certeza sobre o teatro. Assim mesmo decidi fazer parte do elenco, para ter uma nova experiência. E quando começaram os ensaios e o grupo de dança, eu amei!

Nosso espetáculo foi um marco muito importante na celebração dos 70 Anos do Colégio. Cheio de energia positiva, muitas amizades novas e uma experiência única!” – Laura Lira Nagamine – 7º F

“Minha experiência como pequeno ator no teatro de Inglês foi muito bacana. Antes do teatro eu tinha muito medo de falar Inglês. O teatro me ajudou muito a perceber que para falar outra língua é necessário ler muito e praticar. Perdi o medo e agora pretendo continuar interpretando, aprendendo cada vez mais até falar fluentemente”. – Eduardo Hauk Poliche – 7ºD

“Em novembro de 2018 apresentamos o musical “Once Upon a Time”. Foi uma experiência muito legal. Eu pude cantar, dançar e atuar coisas bem divertidas e significantes para mim. Mal posso esperar o próximo musical, no ano de 2019!” – Anabelle Fereli Ferraresi – 8ºA

“Eu gostei muito da peça “Once Upon a Time”. A peça contou a história da minha escola. Conhecer a história do Colégio foi muito importante e contá-la em outro idioma foi um desafio!” – Luiz Gustavo Tessaro – 7ºF

Participei em novembro de 2018 do musical de inglês “Once Upon a Time”. Foi uma experiência inesquecível, pois tive a oportunidade de falar inglês e espanhol fora da sala de aula e em público, coisa que não faria normalmente. Além disso tive a oportunidade de conhecer colegas de outras séries e conhecer a fundo a história do Colégio. O enredo da história envolveu tanto o público como a nós que o interpretamos. Foi uma experiência maravilhosa!” – Luiza Felix Pistori – 9ºA

“Sem dúvida alguma participar da peça de inglês foi um dos pontos marcantes de 2018! Adoro interpretar e quando houve o convite não hesitei em aceitar. Pensei no desafio de atuar em uma língua que não era a minha, uma peça repleta de músicas e danças e ainda, contar a história de 70 anos da minha escola. Foi um trabalho árduo, mas muito gratificante. Quando o dia tão esperado chegou, no meio de muita ansiedade e nervosismo foi tudo maravilhoso. No final ficou um sentimento único de ‘Não quero que acabe’!” – Ana Clara Vitale – 8ºA

“Na peça, tivemos a oportunidade de, além de conhecer melhor a história do Colégio, aprender a trabalhar em grupo com organização. A oportunidade de nos relacionar com pessoas novas com certeza será uma das memórias que levaremos para sempre” – Maria Luiza Alcantara – 9º E

A peça de inglês de 2018 foi uma grande realização na minha vida.

A interação de diversas séries e o empenho de todos resultou no êxito da apresentação. A cada ensaio, em cada ajuste, crescia nosso desejo de apresentar o melhor espetáculo. Todos esses momentos maravilhosos contribuíram para nosso aprendizado de trabalhos em grupo e na superação da expressão oral da língua inglesa em público” – Giulia Cotti 9º E