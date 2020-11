Autoria – Tauany Pazini

Em outubro, o Colégio Santa Maria passou a oferecer oficinas extracurriculares presenciais aos alunos de todas as séries, com vagas limitadas e respeitando as normas sanitárias. Dentre as atividades oferecidas estão as Oficinas Literárias, abertas aos alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental I.

Para recebê-los, a Biblioteca Pe. Moreau preparou atividades especiais com contação de história, indicações literárias, encenações, jogos e brincadeiras com foco no universo mágico da literatura.

As primeiras oficinas da Educação Infantil foram realizadas no Quiosque Juliette, espaço grande e aberto, propício para a realização das atividades respeitando o distanciamento social. A contação do livro “A verdadeira história dos três porquinhos” foi feita para as crianças e, a partir dela, a brincadeira “Seu lobo mandou”. Os pequenos ficaram muito felizes por poderem participar presencialmente dessas atividades, mantando um pouco das saudades das aulas de biblioteca.

Com o 2º ano do Fundamental, a oficina teve início abrindo espaço para indicações literárias entre os alunos, que puderam compartilhar com os colegas as leituras que fizeram durante a quarentena. Após esse momento, foi feita a contação do livro “A princesa que tudo sabia… menos uma coisa”, que trouxe uma divertida narrativa com adivinhas, charadas e enigmas. Ao final, foi proposta uma competição de charadas e adivinhas entre os alunos. Pura diversão de conhecimento!

Para os alunos do 3º ao 5º ano do Fundamental, as oficinas trouxeram como temática a Mitologia Grega através da história de “Perseu e a monstruosa Medusa”, que contou com a participação dos alunos na encenação da história. Após a contação, as crianças participaram de uma gincana literária com jogos da memória, quebra-cabeças e perguntas e respostas sobre o mundo literário. Os alunos puderam testar seus conhecimentos sobre clássicos infantis, literatura brasileira e estrangeira, folclore, quadrinhos e muito mais.