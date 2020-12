Oficinas ao ar livre

Autoria – Gisele Coli e Karine Ramos

“O contato com a natureza melhora os marcos mais importantes de uma infância saudável – imunidade, memória, sono, capacidade de aprendizado, sociabilidade, capacidade física… As evidências apontam que os benefícios são mútuos: assim como as crianças e adolescentes precisam da natureza, a natureza precisa das crianças e jovens” – Programa Criança e Natureza e Sociedade Brasileira de Pediatria, 2019

As crianças da Educação Infantil do Santa Maria crianças andam na areia, na grama, na terra e no próprio chão de cimento. Sentem as texturas e percebem que as superfícies são diferentes, cada uma com suas características. Passeiam pelo bosque, caminham pelas trilhas, elaboram teorias provisórias e fazem pesquisas. Com as brincadeiras ao ar livre temos a integração das crianças com o espaço natural.

Quando brincam ao ar livre, movimentam-se com mais liberdade, conhecendo a si mesmo, o outro e os diversos espaços. Testam velocidades, distâncias, imaginam e criam possibilidades com os elementos da natureza, como um galho que pode se transformar em uma varinha mágica ou um tronco virar um jacaré.

O brincar ao ar livre favorece situações em que a criança desenvolve autonomia para fazer suas escolhas, aprendendo com as experiências, com os erros e acertos. Sendo assim, vai ao longo do tempo tornando-se mais confiante e resiliente, conseguindo lidar com as diferentes situações que certamente surgirão ao longo da vida.