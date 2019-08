Oficina Sportscience e os Jogos Panamericanos: Física no Atletismo

Autoria: Rafael Correa

Enquanto aguardamos as Olimpíadas de Tóquio do ano que vem, tivemos a oportunidade de curtir um pouco o clima olímpico com os Jogos Pan Americanos realizados em Lima neste mês de agosto. Um grande evento que nos trouxe diversas modalidades esportivas e uma ótima campanha da equipe brasileira, ficando em segundo no quadro geral de medalhas.

E para que esse grande momento esportivo do ano não passe em branco, a oficina Sportscience do Santa Maria escolheu uma modalidade olímpica para explorar as grandezas da Física. Nesse caso, o atletismo, mais precisamente, a corrida.

A partir de uma corrida de 20 metros, os estudantes que participam da oficina tiveram a oportunidade de medir a velocidade e calcular a aceleração da corrida, utilizando os conceitos e as fórmulas da cinemática. Os dados obtidos foram representados por meio da construção de gráficos e tabelas. Por ser uma atividade realizada em grupo, todos tiveram a oportunidade de correr, tiras as medidas e calcular as grandezas, comparando, posteriormente os resultados obtidos.

Mais uma vez, o esporte foi utilizado como referência para introduzir e construir conceitos da Física. Essa é a proposta da oficina Sportscience: estudar Física fazendo atividade física!