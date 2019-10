Observação, letramento e pensamento estético

Autoria: Daniela Caltran

A arte é uma linguagem e como tal possui uma gramática própria que nos permite compreensão e conexões planetárias. Nessa perspectiva, o 2° ano do Fundamental do Santa Maria, que pesquisa e estuda os sólidos geométricos, conheceu, através das aulas de arte, um pintor e arquiteto austríaco chamado Hundertwasser (1928-2000).

Observando e pesquisando as formas de seus edifícios, os alunos perceberam que o arquiteto utilizava formas arredondadas e assimétricas, todas vindas de sólidos conhecidos. Também observaram e se atentaram com a preocupação do artista em relação à ecologia, pois seus edifícios já possuíam telhados verdes, ou seja, a conexão de um visionário de meados do século XX com as proposições atuais.

Além da preocupação com o meio ambiente nas grandes cidades, a criatividade também se pronuncia na harmonia de cores e na assimetria de formas oriundas da natureza. O lúdico coexistindo com a dureza e a rigidez das grandes cidades: o homem imprime e edifica espaços pragmáticos e de acolhimento.

Como percurso de compreensão da linguagem com significado expressivo, os alunos foram desafiados a pensar e edificar uma construção coletiva de habitações para compor uma maquete. Sólidos, cores, texturas, formas, composição e ressignificações são constatadas neste registro tridimensional. É o coletivo sendo edificado pela criatividade e necessidade individual.