Observação astronômica on-line

Autoria – Ednilson Oliveira

Observar o céu, contemplar as estrelas, ver pela primeira vez as crateras da Lua ou os anéis de Saturno sempre dão um prazer e uma satisfação enorme para quem observa.

Por vezes, filas e grandes aglomerações acontecem ao redor de um telescópio para a contemplação de algum objeto astronômico. Então, nesse sentido, como fazer uma observação em tempos de pandemia e distanciamento social?

Pensando nisso e para garantir uma observação astronômica de qualidade para nossos estudantes, como poderemos proceder?

A resposta para esses questionamentos foi dada em uma atividade no Colégio Santa Maria. Utilizando instrumentos que acompanham a rotação da esfera celeste e com uma câmera dedicada, nós pudemos transmitir uma observação astronômica de forma on-line.

Convidamos nossos alunos para participarem de uma transmissão de observação astronômica através de um link, on-line e ao vivo. No começo, fizemos um roteiro do que íamos observar no dia.

Primeiramente apontamos uma câmera para todo o céu, onde pudemos ver as principais estrelas visíveis a olho nu e os principais planetas da época, no caso, Marte, Júpiter e Saturno, além, é claro, a própria Lua. Com isso tivemos uma visão geral do céu.

Depois disso, com uma câmera dedicada acoplada ao telescópio, pudemos ver as crateras da lua bem ampliada, onde discutimos sua formação e detalhes.

Porém o verdadeiro astro da noite foi o planeta Saturno. Observar os seus anéis e as suas luas foi algo indescritível. A maioria dos alunos nunca tinha visto um planeta pelo telescópio, em especial Saturno e seus belíssimos anéis, e observar on-line e ao vivo foi algo inovador.

Esse recurso, a observação remota e ao vivo, se mostrou muito interessante, pois um grupo maior de pessoas puderam ter a chance de observar de casa, inclusive alguns familiares. Além disso, a aula foi gravada, o que permitiu mostrar para outros grupos de pessoas, em um outro momento, e discutir o que foi visto.

Outro fato interessante é que podemos levar os equipamentos (telescópio, computador câmera, etc) para um local de observação mais propício e sem muito acesso aos alunos, e transmitir um fenômeno astronômico de lá, por exemplo, em um sítio, ou local mais afastado das luzes da cidade, para observar objetos mais difíceis e que só podem ser vistos fora das luzes da cidade.

Com isso a observação remota on-line pode ser uma ferramenta muito útil para o ensino da Astronomia. Aqui no Colégio Santa Maria nós temos uma disciplina de Astronomia, que chamamos de CASa, Clube de Astronomia do Santa Maria. Muitas atividades estão sendo preparadas para 2021, aguardem!



Preparação dos equipamentos para a transmissão on-line



Observação Lunar com transmissão ao vivo



Controle do equipamento e transmissão ao vivo