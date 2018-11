O uso do Inglês ou o Inglês em uso?

Autoria: Cíntia Kaori

O ensino da Língua Inglesa no 4º ano do Ensino Fundamental do Colégio Santa Maria é baseado na Abordagem Comunicativa. Além de aprenderem o idioma, os alunos aplicam seu uso de formas distintas durante as aulas.

Algumas atividades como dramatizações, entrevistas e trabalhos em pequenos grupos ocorrem nas interações e os alunos conseguem vivenciar o idioma. O principal objetivo desse modelo de ensino é incentivar os alunos para que aprendam a língua de forma autônoma e participativa, a partir de problemas e situações reais. A proposta é que o estudante esteja no centro do processo de aprendizagem, atuando e sendo responsável pela construção de conhecimento.

O método CLIL (Content and Language Integrated Learning) também foi implantado nas aulas e os alunos aprenderam sobre um tema específico. O objetivo de tal abordagem é proporcionar aos alunos um contato com outras áreas ou partes de áreas distintas a fim de aprenderem sobre um conteúdo diferente e, ao mesmo tempo, entendê-lo no contexto e na cultura de uma língua estrangeira.

O uso de tecnologia também é um instrumento empregado para desenvolver diferentes competências e habilidades nos alunos, que não a usam apenas para transpor materiais impressos, mas para explorar a cultura do pensamento, argumentar, pôr à prova toda a superficialidade de situações de ensino baseadas na repetição e no treino, e mergulhar na riqueza da situação comunicativa, pois, a todo momento, são instigados a trabalharem coletivamente, buscando soluções para situações reais de uso do idioma.