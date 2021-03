O papel das emoções nas aprendizagens

Autoria – Fernanda S. Lugatto

A palavra “emoção” deriva de termos latinos que significam “mover para fora” … Ela acontece quando nos sentimos motivados ou impulsionados a fazer algo ou termos alguma atitude. Falando de Educação, sabemos que a emoção conduz a cognição. E para que a aprendizagem aconteça de maneira significativa e eficaz, é necessário que a emoção esteja presente, que a criança tenha interesse e motivação pelas propostas de trabalho.

O currículo da Educação Infantil do Colégio Santa Maria é construído, em grande parte, juntamente com as crianças. Sendo observadas, ouvidas e valorizadas em seus interesses, elas se sentem pertencentes ao trabalho proposto e as aprendizagens acontecem naturalmente.

Uma potente ferramenta para a aprendizagem é o trabalho com projetos, que surgem de desejos do grupo em buscar respostas para suas curiosidades, que permitem às crianças participarem de escolhas e serem ativas em seu processo de aquisição de conhecimentos:

Um achado no bosque… Será um galho ou um chifre de touro? Por que será que tinha fumaça na trilha? Fogo ou um sol muito forte depois da chuva? Por que as mamangavas nos atacaram?

Neste percurso, o contágio é fundamental. A criança sentir-se contagiada pelo educador, por aquele assunto a ser trabalhado ou tema a ser pesquisado é essencial. Para o médico, professor e psicólogo francês, Henri Wallon (1879-1962), para alimentar a inteligência se faz necessário mobilizar os afetos.

E afeto, para o professor, é uma palavra com duplo sentido. Afeto no sentido de afeição e amorosidade na relação com seus alunos e afeto no sentido de afetar as crianças pelo desejo de aprender.

Por fim, é neste ambiente positivo, no qual as crianças se sentem seguras, acolhidas e estimuladas, que as aprendizagens naturalmente se desenvolvem! E claro, carregadas de emoção, sentido e encantamento!