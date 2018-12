O ensino de inglês na Educação Infantil

Autoria: Bianca Caramori

O aprendizado da língua inglesa traz inúmeros benefícios para todas as faixas etárias, mas é necessário ficar atento para que o aprendizado ocorra de maneira natural e que se desperte o desejo de aprender sem cobranças e respeitando o ritmo de cada um.

Ensinar inglês para crianças requer muita dedicação, perseverança e, acima de tudo, criatividade. O ensino deve ser realizado de forma interessante e significativa, podendo utilizar-se de jogos, vídeos, livros, fantoches, focando sempre o vocabulário a ser utilizado no discurso.

Quando o inglês é apresentado como diversão, as crianças são estimuladas e desenvolvem uma ótima capacidade de concentração. Através de trabalhos lúdicos, a criança passa a ter uma finalidade em seu aprendizado.

O ensino de inglês para crianças requer procedimentos especiais e estratégias muito bem elaboradas, pois é muito importante que seja estabelecido um elo afetivo entre professor/aluno para que a criança não se sinta desmotivada e não tenha aversão a outro idioma.

A curiosidade dos alunos é essencial para que haja vontade de aprender cada vez mais, e é primordial que o professor esteja sempre estimulado a ensinar de uma forma prazerosa e divertida. Como é gratificante ver as crianças durante as aulas na Educação Infantil do Santa Maria se sentindo motivadas e sempre atentas aos novos temas que são abordados no decorrer do ano!

Por isso, sempre devemos ter em mente que o aprendizado de um novo idioma é de extrema importância nos dias atuais e considera-se que na Educação Infantil é o melhor momento para começar a aprendizagem da língua inglesa.