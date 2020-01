O Diálogo entre a Arte e a Matemática

Autoria: Ana Angélica Cardoso Machado Castilho

Os alunos do 5º ano do Santa Maria realizaram um trabalho interdisciplinar entre a Arte e a Matemática que possibilitou a utilização do pensamento lógico com o pensamento estético que tinha como objetivo a Optical Art.

O olhar racional frente ao trabalho de Artes Visuais levou os estudantes a perceberem a presença da Matemática na Arte, enriquecendo o olhar frente à natureza e favorecendo a não fragmentação da linguagem artística da Matemática. Isso ampliou as possibilidades de percepção dos padrões que se encontram na Arte e na Matemática: nas texturas, nas folhas, no quadro numérico, na tabuada e na vida.

Os estudantes criaram padrões que combinaram beleza e harmonia por meio da leitura de obras da Optical Art, da observação e, principalmente, da criação de desenhos que envolveram ritmos variados, sequências simétricas e assimétricas, movimento e profundidade.

A possibilidade de combinar o olhar estético com o pensamento matemático enriqueceu o imaginário dos alunos, levando-os a realizarem trabalhos com uma poética sensível e estética por meio de linhas, formas, cores e profundidade.