O começo da alfabetização

Autoria: Maria Beatriz Rossetti

As letras estão presentes em muitos lugares: em casa, nas placas da rua, nos teclados dos computadores, tablets, televisão, livros, painéis publicitários… A alfabetização começa muito antes da entrada da criança na escola, é um processo que se inicia na primeira infância, mas sempre haverá novos gêneros e desafios de leitura à medida que ela avança na escolaridade. Isso faz da alfabetização quase uma situação permanente.

As crianças começam a aprender a ler quando presenciam diferentes atos de leitura e escrita por parte de seus familiares, professores e leitores que as cercam. A partir dessas experiências começam a elaborar as primeiras hipóteses sobre a escrita e a descobrir o prazer em ler e escrever.

Segundo a Doutora em Psicologia Escolar Telma Weisz, “as crianças começam a construir seus conhecimentos desde muito cedo, e quando não escrevem de forma alfabética procuram uma lógica para explicar o que ainda não compreendem, elaborando hipóteses sobre o funcionamento da escrita”.

É necessário promover momentos para que as crianças possam descobrir o prazer pela leitura e escrita, assim, pais e educadores exercem um papel fundamental nesta descoberta, pois serão os estimuladores e incentivadores desta etapa da vida dos pequenos.

Aqui no Colégio Santa Maria, no Pré, as crianças recebem informações sobre a escrita quando brincam com a sonoridade das letras, reconhecem semelhanças e diferenças entre as palavras, manuseiam as letras móveis, usufruem de diferentes materiais escritos como: revistas, gibis, livros, receitas, cartazes etc.

Em um cotidiano letrado e nutrido por diferentes possibilidades de associações, acontece um “click” e a criança que só reconhecia as letras do alfabeto passa a unir sílabas, decodificar palavras e a leitura acontece!