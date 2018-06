O Carisma e o Tempo

O cristianismo é a religião da esperança. Em um mundo que poderia ser descrito como composto exclusivamente por forças cegas e arbitrárias, entrevê o plano de uma inteligência superior. O Gênesis revela que é o bem que se expressa em cada traço da criação. De maneira análoga, em uma sociedade guiada pelo cinismo do interesse individual, irrompe, pelo amor e pelo sacrifício, a promessa da salvação que torna cada homem e cada mulher coautores da criação ao buscarem a instituição da justiça sobre o mundo.

Em Educação Cristã, Padre Moreau escreve: “Zelo é o venerável desejo de conhecer, amar e servir a Deus, e, portanto, levar aos outros o conhecimento da salvação. Toda atividade flui dessa virtude”. A educação do Colégio Santa Maria se faz com zelo em suas várias dimensões. No seu engajamento em questões contemporâneas; no trabalho com o meio-ambiente e a sustentabilidade; na sua relação com seus alunos e suas famílias, se percebe aquilo que Sister Anne denominou como “a formação para um espírito de solidariedade”. Esse é o carisma que se mostra em toda a sua extensão nos trabalhos de Inserção Social e Voluntariado do Colégio Santa Maria.

A recuperar os depoimentos de ex-alunos e alunas que participaram de nossas viagens pastorais, seja para o Vale do Ribeira ou do Jequitinhonha, seja para Telêmaco Borba ou para São Bento do Sapucaí; sem qualquer combinação prévia, pessoas que são desconhecidas entre si têm um amplo grau de concordância: as viagens são extenuantes física e emocionalmente, mas, são profundamente recompensadoras.

Não há alegria maior do que encontrar o outro. “Amar o próximo como a si mesmo”, não apenas o dever do cristão, mas o seu caminho para mais duradoura felicidade. Razão pela qual as atividades de Voluntariado e Inserção Social são, segundo o testemunho de Sister Diane Cundiff, “parte da identidade do Colégio, de sua missão, desde a sua fundação, não é uma ideia que veio depois”. Essa identidade foi abordada na exposição “Solidários pela Esperança: Inserção Social e Vida Nova”, que registrou, por diversos meios, inúmeras atividades realizadas pelo Colégio Santa Maria.

Frente essas fotos e vídeo, o expectador que visita a exposição poderia se perguntar: “Quem são essas pessoas? O que estavam fazendo? Valeu a pena?”. A resposta ao seu último questionamento seria certamente afirmativa, pois diante do tempo que a tudo busca corromper, experimenta-se também lances da eternidade que caracteriza os gestos de amor que são marca do divino em nós. O passado e o presente como impulso para a construção do futuro. Que venham os próximos 70 anos!