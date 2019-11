O adolescente e os cuidados com o corpo

Autoria: Cleber Teodoro Pereira da Silva

Uma das etapas do projeto do 7º ano do Santa Maria, “Pré-adolescência: crescendo na arte de conviver”, é o tema Sexualidade. Nesse sentido, o componente curricular Educação Física buscou desenvolver habilidades que, ao longo do processo formativo, foram além das práticas motoras propriamente ditas, e contribuíram para que alunos e alunas se tornassem mais conscientes com relação ao corpo, bem como com outras questões, tais como ética, autoconhecimento, consumo, trabalho, saúde, violência, exclusão, preconceito.

Nas Aulas de Educação Física, alunos e alunas foram convidados a conhecerem e discutirem aspectos pertinentes à sua faixa etária e ao momento de vida que estão passando. Também foi abordado como tema “A adolescência e os cuidados com o corpo”, quando os alunos investigaram, pesquisaram e discutiram sobre temas como obesidade, anorexia, culto ao corpo, importância da atividade física, hidratação, higiene pessoal e alimentação saudável.

Após a escolha dos temas, em pequenos grupos, eles produziram filmes com curta duração, contextualizando os assuntos numa linguagem áudio viso-motora. Depois da apresentação deste curta-metragem, tiveram que propor uma discussão sobre o tema com seus amigos de classe, que escreveram duas dúvidas em filipetas destinadas à última etapa do projeto.

Na retomada do trabalho, deu-se a última etapa, que fez parte das festividades da “l Semana de Educação Física do Colégio Santa Maria”. Para tanto, foi convidado o palestrante Simei Ribeiro, especialista no tema, que fez uma conversa aberta com os alunos, nos moldes do programa Roda Viva, da TV Cultura. O palestrante foi sabatinado pelos estudantes, que utilizaram as dúvidas descritas nas filipetas produzidas anteriormente.

Os alunos se envolveram nas ações propostas, demonstrando compromisso e responsabilidade, e tiveram a oportunidade de se conhecer um pouco mais participando e contribuindo ativamente.