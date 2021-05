O 1º ano de 2021 já tem sua horta!

Os alunos e alunas do 1º ano do Fundamental são curiosos por natureza, observam tudo ao redor, até pequenos detalhes que passam despercebidos ao olhar dos adultos. E se tratando de animais e plantas, pronto! Surgem mil perguntas e questionamentos. Querem saber o porquê de tudo!

A área verde do Colégio Santa Maria favorece a conexão da criança com a natureza. A exploração dos elementos naturais aguça o olhar para as particularidades de cores e formas, as diferenças entre os formatos de caules, troncos, flores e folhas.

O convívio dos alunos e alunas neste tipo de ambiente, seja na hora do lanche, nas explorações das trilhas ou nas brincadeiras ao ar livre, mobiliza a construção de conhecimentos em diferentes contextos, desenvolvimento psicomotor e crescimento mais saudável.

E para crescer com qualidade de vida, também é fundamental formar bons hábitos alimentares. A observação do lanche das crianças despertou a curiosidade sobre o que é saudável, o que tem vitamina, o que traz energia. Como nascem e crescem os vegetais que nos alimentam?

Começamos a investigação com um experimento bem simples, mas que foi um sucesso entre os alunos e alunas: o plantio de feijões e a observação de sua germinação.

Para ampliar as oportunidades de aprendizagem, começamos uma horta: “A horta do 1º ano!” As crianças estão empolgadíssimas. Cada dia uma pergunta, um questionamento, uma curiosidade…

E as investigações e observações continuam. Com suas pranchetas, fazem seus desenhos de observação, anotam os nomes de tudo o que está sendo cultivado e fazem estimativas do tempo de crescimento, aguardando com ansiedade pelo momento da colheita.

Este tipo de proposta traz uma experiência sensorial às crianças. Elas podem mexer na terra, sentir o perfume dos vegetais, cuidar de seu desenvolvimento, investigar o que necessitam, acompanhar o crescimento e fazer estimativas para a colheita, programar o preparo de uma salada…

A sensação de pertencimento trouxe a responsabilidade na manutenção da horta. Acompanhar o crescimento de um ser vivo gradativamente promove a valorização da natureza e o respeito ao meio ambiente.

Os alunos ainda terão muitas perguntas a serem respondidas, muitas experimentações para fazerem e muitas oportunidades de aprendizagens. Este foi só o começo…