Novidades para 2022

A comunidade escolar do Colégio Santa Maria terá muitas novidades desde o início deste ano letivo:

Cursos Livres – A pandemia levou à suspensão das atividades extracurriculares, agora chamadas Cursos Livres. O estudante terá a opção de escolher atividades realizadas no contraturno, de uma a cinco vezes por semana, entre mais de 20 opções, como Oficina de Esportes, Futebol de Campo Feminino e Masculino, Futsal Feminino e Masculino, Vôlei, Judô, Ballet, Jazz, Capoeira, Street Dance, Inglês e Espanhol, Teclado, Violão, Xadrez, Teatro e Hi-Techers (Tecnologia e Criatividade).

Período Integral – Também suspenso em razão da pandemia, estará de volta, inicialmente, para turmas do Jardim ao 2º ano do Ensino Fundamental. As famílias que desejarem poderão matricular o aluno de duas a cinco vezes por semana, das 7h25 às 17h45. No período do contraturno haverá oficinas, ateliês de linguagem e de arte com uso de materiais naturais, sucata, contação e dramatização de histórias, vivências, momentos fora da sala de aula com aproveitamento das áreas externas da escola, que conta com 100 mil m² de área verde. Para quem estuda de manhã, as atividades serão à tarde e vice-versa.

Nova faixa etária – Em resposta à demanda da comunidade escolar, a instituição vai abrir turmas para crianças a partir de dois anos de idade. A idade mínima atualmente é de três anos. “Queremos garantir para a criança dessa faixa etária experiências socioemocionais, afetivas, motoras e cognitivas, numa escola que promove aprendizagens de forma integrada”, explica Eliane Lima, orientadora pedagógica da Educação Infantil.

Reforma da Biblioteca – A integração da tecnologia com a área pedagógica passará também pela Biblioteca da instituição, que vai ganhar novos ares e uma mudança conceitual engajada nos novos tempos da Educação. Com inauguração prevista para fevereiro, a reforma resultará na completa modernização dos espaços, permitindo mais liberdade para os alunos sentarem onde quiserem e fazerem suas consultas nos livros e/ou em fontes virtuais. Tudo com infraestrutura móvel, sem bancadas nem computadores fixos. Os alunos terão netbooks à disposição para fazerem suas pesquisas.

Novo Ensino Médio – A 3ª série do Ensino Médio será a última a passar pela transição do segmento, iniciada no Santa Maria em 2020 com os estudantes da 1ª série. A carga horária passa a ser integral com Núcleo Básico Comum (60% da carga horária), três Itinerários Formativos divididos em Linguagens e suas tecnologias, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, e Ciências da Natureza/Matemática e Suas Tecnologias. O estudante terá 20 opções de cursos eletivos para escolher três, entre eles Oficina de Teatro, Língua Francesa, Física Investigativa, Escolha Profissional, Núcleo de Estudos Midiáticos etc.